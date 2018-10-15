В Казани рядом с Миллениумом выставили на продажу офисное помещение за 420 млн рублей

В Казани на продажу выставили офисное помещение рядом с мостом Миллениум за 420 млн рублей.

Здание площадью 4113 м² расположено на Подлужной улице дом 60, следует из сообщения на сайте для размещения объявлений о товарах и услугах Avito.ru.

По информации продавца, офисное помещение имеет все современные коммуникации. Рядом расположена стоянка на 100+ машиномест.

Ранее в Казани выставили на продажу реконструированный дом коллежского советника Сергея Соловьева за 85 млн рублей. Здание уже продавалось в марте прошлого года за 99 млн рублей.