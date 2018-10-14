Навальный вышел на свободу

Политик Алексей Навальный, арестованный на 20 суток по делу об акции против повышения пенсионного возраста, вышел на свободу.



«За те 50 дней, что я сидел, этот режим окончательно деградировал», — приводит «Дождь» слова Навального после выхода из спецприемника.

Напомним, 27 августа Тверской районный суд Москвы арестовал Навального на 30 суток за участие в акции «Забастовка избирателей» 28 января. После выхода из спецприемника Симоновский районный суд Москвы снова заключил политика под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСИН может потребовать отправить Навального в колонию за «неоднократное нарушение порядка проведения митинга» (ст. 212.1 Уголовного кодекса). Отмечается, что оппозиционера арестовали третий раз за 132 дня.