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Происшествия

Навальный вышел на свободу

07:30, 14.10.2018 2
Навальный вышел на свободу
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Политик Алексей Навальный, арестованный на 20 суток по делу об акции против повышения пенсионного возраста, вышел на свободу.

«За те 50 дней, что я сидел, этот режим окончательно деградировал», — приводит «Дождь» слова Навального после выхода из спецприемника.

Напомним, 27 августа Тверской районный суд Москвы арестовал Навального на 30 суток за участие в акции «Забастовка избирателей» 28 января. После выхода из спецприемника Симоновский районный суд Москвы снова заключил политика под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСИН может потребовать отправить Навального в колонию за «неоднократное нарушение порядка проведения митинга» (ст. 212.1 Уголовного кодекса). Отмечается, что оппозиционера арестовали третий раз за 132 дня.

ПроисшествияОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:51
    Это СМИ считают Навального оппозиционером и политиком. Мы- простые граждане России,так не считаем! Мы считаем его провокатором и хулиганом! Желаем ему получить реальный,длительный срок ! Хватит баламутить общество! Навального на нары!!!!!
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  • Анонимно 08:18
    За 50 суток власти, похоже, исчерпали все свои иезуитские приемчики и, скрипя зубами, вынуждены выпустить Навального.
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