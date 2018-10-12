Сын Абрамовича вложит почти миллиард долларов в теплицы на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын Романа Абрамовича Аркадий, планирует построить высокотехнологичное тепличное предприятие в Дальневосточном федеральном округе.

Ожидается, что площадь теплиц составит 300 га, еще 50 га придется на сопутствующие службы и рассадное отделение, пишут «Ведомости».



Представитель Абрамовича уточнил, что в теплицах будут выращивать помидоры, огурцы и сладкий перец.

Где именно разместятся новые теплицы, пока не известно. Инвестиции в проект могут достичь $900 млн.



Ранее сообщалось, что Роман Абрамович готов продать футбольный клуб «Челси» за сумму свыше 3 млрд евро.