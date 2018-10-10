Первый тренер «Уфы» Андрей Канчельскис возглавил узбекский «Навбахор»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис возглавил клуб узбекистанской суперлиги «Навбахор», сообщает официальный сайт узбекского футбольного клуба.
Ранее Канчельскис возглавлял московское «Торпедо-ЗИЛ», был первым тренером ФК «Уфа», далее тренировал латвийскую «Юрмалу», «Солярис», входил в тренерский штаб нижегородской «Волги» в Российской премьер-лиге, а также работал главным тренером студенческой сборной России.
В качестве футболиста Канчельскис выступал в таких клубах, как киевское «Динамо», донецкий «Шахтер», английские «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», итальянская «Фиорентина», шотландский «Рейнджерс» и британский «Манчестер Сити». Игровую карьеру Андрей Канчельскис закончил в самарских «Крыльях Советов».
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