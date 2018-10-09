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Макгрегора могут наказать за инцидент после боя с Нурмагомедовым

05:58, 09.10.2018
Макгрегора могут наказать за инцидент после боя с Нурмагомедовым
Фото: ru.wikipedia.org / Jgui

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор может понести наказание за удар по члену команды Хабиба Нурмагомедова во время массовой потасовки после боя с российским спортсменом.

«Мы подадим документы против Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Мы должны как можно быстрее перейти к слушанию, так как изначально был удержан гонорар только одного бойца. Поэтому необходимо собрать все жалобы в ближайшие двое суток», — приводит ESPN слова председателя Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Энтони Марнелл, которая расследует инцидент.

По ее словам, Хабибу грозят штраф и дисквалификация.

Ранее организация NSAC, занимающаяся расследованием массовой драки, заморозила выплату гонорара Нурмагомедова до окончания разбирательств. Призовые деньги Макгрегора были выплачены.

Спорт
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