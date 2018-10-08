В Ижевске начался судебный процесс по взрыву в доме в ноябре 2017 года

Фото: Михаил Красильников

В Верховном суде Удмуртии начался процесс в отношении 27-летнего Александра Копытова, обвиняемого в действиях, повлекших взрыв газа в доме 261 по ул. Удмуртской (Ижевск).

На первое организационное заседание были приглашены все потерпевшие — 459 человек. Непосредственно присутствуют около 60 человек.

Сам обвиняемый в суде не участвует, так как ранее он был признан невменяемым и в настоящее время проходит лечение. Вместо него присутствует законный представитель.

Напомним, по версии следствия, 9 ноября 2017 года Копытов, имея неприязнь по отношению к соседям, открыл кран газа в квартире на третьем этаже дома, а сам уехал. Через несколько часов произошел взрыв газа, в результате обрушился угловой подъезд 9-этажного дома. Погибло 7 человек.