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Отцу и тренеру Хабиба Нурмагомедова отказали в предоставлении визы США

14:14, 28.09.2018
Отцу и тренеру Хабиба Нурмагомедова отказали в предоставлении визы США
Фото: ruspekh.ru

Отец Хабиба Нурмагомедова пропустит бой своего сына против Конора Макгрегора. Абдулманапу Нурмагомедову отказали в предоставлении визы США, где пройдет вечер боев UFC.

«Отказали», — сказал Нурмагомедов-старший в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Отмечается, что в пятницу у отца бойца, который также по совместительству является тренером Хабиба, прошло собеседование в посольстве США в Стамбуле. Однако, там не стали восстанавливать визу, аннулированную несколько лет назад.

Теперь он не сможет посетить поединок Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором, который пройдет в Лас-Вегасе 6 октября.

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