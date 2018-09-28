Отцу и тренеру Хабиба Нурмагомедова отказали в предоставлении визы США

Отец Хабиба Нурмагомедова пропустит бой своего сына против Конора Макгрегора. Абдулманапу Нурмагомедову отказали в предоставлении визы США, где пройдет вечер боев UFC.

«Отказали», — сказал Нурмагомедов-старший в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Отмечается, что в пятницу у отца бойца, который также по совместительству является тренером Хабиба, прошло собеседование в посольстве США в Стамбуле. Однако, там не стали восстанавливать визу, аннулированную несколько лет назад.

Теперь он не сможет посетить поединок Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором, который пройдет в Лас-Вегасе 6 октября.