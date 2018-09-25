Michael Kors купил Versace за €1,8 млрд и сменил себе имя

Американская компания Michael Kors Holdings Limited официально объявила о приобретении дома Gianni Versace S.p.A. за €1,8 млрд.

После завершения сделки юридическое лицо новой компании будет называться Capri Holdings Limited. Таким образом, компании подтвердили неофициальную информацию о готовящейся сделке.

По мнению американской компании, покупка итальянского модного дома позволит ей значительно диверсифицировать свои продажи с большим упором на европейский и особенно на азиатский рынки — с 11% до 19%, передает «Коммерсант».

Как и сообщалось ранее, семья Версаче останется в числе акционеров.