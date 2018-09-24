Michael Kors может купить модный дом Versace за $2 миллиарда — СМИ
Американская группа Michael Kors купит миланский модный дом Versace за $2 млрд. О сделке компании могут сообщить уже на этой неделе.
По данным источника Financial Times, это может случиться уже завтра, 25 сентября. Предполагается, что прежний владелец модного дома — инвестфонд Blackstone полностью выйдет из итальянской компании.
При этом Michael Kors получит также оставшуюся долю, которая принадлежит семье Versace. Тем не менее семья основателя итальянского модного дома продолжит принимать участие в делах Versace, передают «Ведомости».
Напомним, в 2016 году Michael Kors открыл новые магазины в регионах России.БизнесРозничная торговля
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