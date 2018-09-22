В Казани проходит митинг против повышения пенсионного возраста

В Казани проходит согласованный митинг против повышения пенсионного возраста. Организатором выступило Татарстанское отделение КПРФ.













Акция началась около 12 часов утра в парке им. Тинчурина. По предварительным данным, в митинге участвуют около 250 человек. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.









Митинги сторонников КПРФ также проходят и в других городах. Так, несколько минут назад акция началась в Москве.

Напомним, в том же парке 9 сентября прошел несогласованный митинг, организованный штабом Навального. По его результатам было арестовано не менее 25 человек.