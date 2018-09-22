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В Казани проходит митинг против повышения пенсионного возраста

12:29, 22.09.2018
В Казани проходит митинг против повышения пенсионного возраста
Фото: vk.com/club164519407

В Казани проходит согласованный митинг против повышения пенсионного возраста. Организатором выступило Татарстанское отделение КПРФ.





Акция началась около 12 часов утра в парке им. Тинчурина. По предварительным данным, в митинге участвуют около 250 человек. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.



Митинги сторонников КПРФ также проходят и в других городах. Так, несколько минут назад акция началась в Москве.

Напомним, в том же парке 9 сентября прошел несогласованный митинг, организованный штабом Навального. По его результатам было арестовано не менее 25 человек.

Происшествия Татарстан
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