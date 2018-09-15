Новости общества

03:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Гарвардском университете вручили Шнобелевскую премию

02:01, 15.09.2018

В Гарвардском университете в 28-й раз вручили ежегодную премию за самые сомнительные достижения в науке.

В 2018 году премии достались за изучение пользы от вуду-практик, ругательств за рулем и ночной эрекции, пишет TJ.

Церемония награждения традиционно проводится примерно за 2 недели до объявления лауреатов Нобелевской премии. Лауреатам вручают символ премии и 10 триллионов зимбабвийских долларов (валюта не эмитируется с 2009 года).

Ранее Шнобелевскую премию вручили за возможность превращать вареные яйца обратно в сырые.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты