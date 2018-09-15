В Гарвардском университете вручили Шнобелевскую премию

В Гарвардском университете в 28-й раз вручили ежегодную премию за самые сомнительные достижения в науке.

В 2018 году премии достались за изучение пользы от вуду-практик, ругательств за рулем и ночной эрекции, пишет TJ.

Церемония награждения традиционно проводится примерно за 2 недели до объявления лауреатов Нобелевской премии. Лауреатам вручают символ премии и 10 триллионов зимбабвийских долларов (валюта не эмитируется с 2009 года).

Ранее Шнобелевскую премию вручили за возможность превращать вареные яйца обратно в сырые.

