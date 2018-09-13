В Казани с 22 по 30 сентября пройдет чемпионат России по теннису

В Казани с 22 по 30 сентября пройдет чемпионат России по теннису. Церемония открытия запланирована на 24 сентября.

Соревнования состоятся в Казанской академии тенниса. 22 и 23 сентября пройдут квалификационные игры, а с 24 по 30 сентября — основные матчи. Финальные игры состоятся 29 и 30 сентября.

Всего в турнире примут участие более 200 сильнейших спортсменов. Они поборются за чемпионский титул в пяти разрядах: в одиночном и парном среди женщин и мужчин, а также в смешанном, сообщили в мэрии Казани.

За сборную Татарстана будут выступать семь спортсменов, среди которых казанцы: Екатерина Яшина, Вероника Кудерметова, Азалия Бадегыева, Дана Шакирова; а также студенты Поволжской Академии спорта и туризма Гульнара Назарова, Александр Боборыкин и Тимур Киямов.

Напомним, что в начале февраля Казань принимала этап Кубка Европы по теннису.