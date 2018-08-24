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«Татфондбанк» собирается обанкротить две казанские компании

16:29, 24.08.2018
«Татфондбанк» собирается обанкротить две казанские компании
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» Агенство по страхованию вкладов собирается подать иск о банкротстве казанских АО «Аромат» и ООО «Бизнес-Центр-Аромат». Это связано с тем, что АСВ обнаружило у них признаки банкротства.

Стоит отметить, что обе компании находятся по одному адресу.

Ранее «Татфондбанк» подал иск о банкротстве «Шуз Логистики» на 18,8 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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