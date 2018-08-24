«Татфондбанк» собирается обанкротить две казанские компании
Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» Агенство по страхованию вкладов собирается подать иск о банкротстве казанских АО «Аромат» и ООО «Бизнес-Центр-Аромат». Это связано с тем, что АСВ обнаружило у них признаки банкротства.
Стоит отметить, что обе компании находятся по одному адресу.
Ранее «Татфондбанк» подал иск о банкротстве «Шуз Логистики» на 18,8 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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