Чистый отток капитала из России вырос почти в три раза
Чистый отток капитала из России в период с января по август текущего года вырос в 2,8 раза и составил $26,5 млрд.
«Чистый вывоз капитала частным сектором в январе — августе 2018 года, по оценке Банка России, составил $26,5 млрд ($9,6 млрд в январе — августе 2017 года)», — передает «Газета.ру» со ссылкой на Банк России.
Международные резервы России в результате операций платежного баланса увеличились на $36,1 млрд из-за приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития более чем в два раза повысило прогноз по чистому оттоку капитала из России на 2018 год.ЭкономикаБанки
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