Чистый отток капитала из России вырос почти в три раза

Чистый отток капитала из России в период с января по август текущего года вырос в 2,8 раза и составил $26,5 млрд.



«Чистый вывоз капитала частным сектором в январе — августе 2018 года, по оценке Банка России, составил $26,5 млрд ($9,6 млрд в январе — августе 2017 года)», — передает «Газета.ру» со ссылкой на Банк России.

Международные резервы России в результате операций платежного баланса увеличились на $36,1 млрд из-за приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития более чем в два раза повысило прогноз по чистому оттоку капитала из России на 2018 год.