Никита Лямкин вновь не примет участия в матче «Ак Барса»

На раскатке перед матчем четвертого игрового дня «Ак Барса» против астанинского «Барыса» защитник Никита Лямкин тренировался в желтой тренировочной майке четвертого звена. Однако после окончания тренировки хоккеист остался для дополнительных восстановительных занятий с тренерами, передает корреспондент «Реального времени» из «Татнефть Арены».



Помимо Лямкина на раскатке занимался новичок команды Дмитрий Юдин, недавно перебравшийся из московского «Спартака» в обмен на форварда Ярослава Косова.

Пара защитников Андрей Педан — Пол Постма все так же составили связку в «красном», номинально втором звене.

Напомним, сегодня «Ак Барс» примет «Барыс» из Астаны. Казахстанская команда в предыдущей игре разгромила нижнекамский «Нефтехимик» — 1:6.