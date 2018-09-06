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«Уфа» и «Рубин» начнут выступление в Кубке России 26 сентября

17:13, 06.09.2018
«Уфа» и «Рубин» начнут выступление в Кубке России 26 сентября

Стали известны даты проведения матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России, когда в борьбу вступают клубы Премьер-Лиги.

«Уфа» сразится на поле «Нижнего Новгорода», казанский «Рубин» в Химках у одноименного клуба 26 сентября.

В этот же день калининградская «Балтика» примет чемпиона — московский «Локомотив», а «СКА-Хабаровск» дома — «Ахмат».

27 сентября состоятся матчи: «Авангард» (Курск) — «Краснодар» и «Тамбов» — «Крылья Советов» (Самара).

Матч ЦСКА с «Тюменью» по взаимной договоренности пройдет 10 октября.

«Уфа» в прошлом розыгрыше Кубка России проиграла в серии пенальти «Олимпийцу», которым ныне и является «Нижний Новгород».

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