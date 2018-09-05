В Кемерово при взрыве газа на заводе «Азот» получили ожоги трое рабочих

Сегодня в Кемерово на заводе «Азот» вспыхнул пожар. Рабочие ремонтировали крышу пристройки завода с помощью газовых горелок. В результате хлопка газа на кемеровском заводе «Азот» получили ранения три человека.

«В производственном цехе «Азота» велись ремонтные работы. Произошло частичное обрушение кровли, после чего произошел пожар, причины которого устанавливаются. Сигнал о происшествии поступил в 11.42 (07.42 мск)», — цитирует представителя регионального ГУ МЧС «РИА Новости».

Напомним, 31 августа при взрыве газа на авиационном предприятии в Самаре погибли 2 человека.