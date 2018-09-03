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Новичок «Уфы» Оливье Тилль вызан в сборную Люксембурга

12:20, 03.09.2018

Новичок футбольного клуба «Уфа» полузащитник Оливье Тилль получил вызов в национальную сборную Люксембурга на матчи Лиги наций УЕФА против Молдовы (8 сентября) и Сан-Марино (11 сентября), сообщает пресс-служба уфимской команды.

Ранее Тилль выступал за люксембургский «Прогрес Нидеркорн», с которым «Уфа» встречалась в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Оливье забил гол в ворота Александра Беленова в первой игре противостояния, которая прошла в Уфе и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Отметим, что еще пять игроков из «Уфы» вызваны в свои национальные сборные — Боян Йокич, Кэтэлин Карп, Джемал Табидзе, Йонуц Неделчару и Еркебулан Сейдахмет.

СпортФутбол Башкортостан
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