Шесть игроков ФК «Уфа» вызваны в свои национальные сборные

Несколько футболистов «Уфы» получили вызовы в свои национальные сборные на ближайшие товарищеские и официальные матчи, сообщает пресс-служба уфимской команды.

В сборную Казахстана на матчи Лиги наций УЕФА против команд Грузии (6 сентября) и Андорры (10 сентября) вызван форвард Еркебулан Сейдахмет.

В сборную Молдовы на матчи Лиги наций УЕФА против команд Люксембурга (8 сентября) и Белоруссии (11 сентября) вызван полузащитник Кэтэлин Карп.

В молодежную сборную России на товарищеский матч с молодежной сборной Египта (7 сентября) и отборочный матч ЧЕ с молодежной сборной Сербии (11 сентября) вызван полузащитник Иван Обляков.

В сборную Словении на матчи Лиги наций УЕФА со сборными Болгарии (6 сентября) и Кипра (9 сентября) вызван защитник Боян Йокич.

В молодежную сборную Румынии на отборочные матчи ЧЕ с молодежными сборными Португалии (7 сентября) и Боснии и Герцеговины (11 сентября) вызван защитник Ионуц Неделчару.

В сборную Грузии на матчи Лиги наций УЕФА против команд Казахстана (6 сентября) и Латвии (9 августа) вызван защитник Джемал Табидзе.