Пилот Дмитрий Брагин из «ТАИФ Моторспорт» стал третьим на этапе в Сочи

В эти выходные в Сочи прошел очередной этап российской серии кольцевых гонок.

По итогам этапа пилот команды «ТАИФ Моторспорт» Дмитрий Брагин занял третье место, набрав за две гонки 34 очка. Такой результат позволил действующему чемпиону серии продолжить лидировать в личном зачете.

Перед последним этапом в Грозном, который пройдет 5 и 6 октября, отрыв Брагина от ближайшего преследователя Клима Гаврилова составляет 23 очка.

Напомним, Дмитрий Брагин является пятикратным чемпионом серии российских кольцевых гонок. Нынешняя победа может стать для пилота третьим подряд чемпионством.

