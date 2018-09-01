Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью Александра Захарченко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.

«Лидер Донбасса погиб в результате циничного преступления»,— говорится в телеграмме, направленной родным и близким господина Захарченко. «Александр Владимирович никогда не изменял своим принципам, всегда и во всем шел до конца, был мужественным и принципиальным политиком»,— сообщается в ней.

Напомним, Захарченко погиб вчера. Он получил смертельное ранение в результате взрыва в центре Донецка. Среди пострадавших в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В связи с гибелью Захарченко Генпрокуратурой республики возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», а российским Следкомом — по статье «Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку». Число пострадавших в результате взрыва в центре Донецка выросло до 11 человек.