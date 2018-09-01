Открытие ресторана Тимати Black Star Burger в Перми перенесли

Ресторан Тимати Black Star Burger в Перми откроется 5 сентября. Об этом сообщили организаторы в Instagram.

Ранее планировалось, что заведение, которое расположится в БЦ Lencom, откроется 31 августа. Однако позже появилась информация о переносе даты. Стоит отметить, что на открытие ресторана должна приехать звезда лейбла Black Star. Имя артиста пока не разглашается.

Напомним, что за последнее время рэпер уже открыл свои бургерные в Уфе и Нижнем Новгороде. Сообщалось также о планах запустить заведение в Казани, но пока никакой точной информации не появлялось.



