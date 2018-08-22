Ресторан Тимати Black Star Burger откроется в Перми 31 августа

Открытие ресторана рэпера Тимати Black Star Burger в Перми запланировано на 31 августа.

Заведение расположится в центре города в БЦ Lencom. На данный момент на площадке продолжаются ремонтные работы, монтаж и установка оборудования, передает Business Class.

Пока неизвестно, прилетит ли сам Тимати в Пермь. Обычно на открытие бургерных сети приезжают звезды лейбла Black Star. Стоит отметить, что 29 августа в городе в рамках концерта выступит артист лейбла Natan. Возможно, именно он будет присутствовать на открытии ресторана в краевой столице.

Добавим, в середине июля в Перми появились вакансии о наборе персонала в Black Star Burger.

Напомним, что за последнее время рэпер уже открыл свои бургерные в Уфе и Нижнем Новгороде. Сообщалось также о планах запустить заведение в Казани, однако пока никакой точной информации не появлялось.