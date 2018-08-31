Кредиторам «Татагропромбанка» выплатили 309,6 миллиона рублей за июль
Кредиторам первой очереди ООО «Татагропромбанк» с января по июль 2018 года выплатили 436,7 млн рублей, что составляет 26,6% от суммы общей задолженности.
За прошлый месяц кредиторы первой очереди получили 309,6 млн рублей. Выплаты кредиторам второй и третьей очереди не осуществлялись, следует из сообщения конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов».
Ранее сообщалось, что кредиторам первой очереди обанкротившегося ПАО АКБ «Спурт» выплатили 1,4 млрд рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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