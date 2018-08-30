На Украину не пустили секретаря генконсульства России

Сотрудники пограничной службы Украины не пустили в страну второго секретаря генконсульства России в Харькове. Его имя не уточняется.

Как сообщает Госпогранслужба, мужчина планировал попасть на Украину через пункт контроля «Харьков-пассажирский» поездом из Москвы.

По данным ведомства, в отношении россиянина действовало поручение уполномоченных госорганов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года.

Ранее Украина подготовила новые санкции в отношении России из-за строительства Крымского моста.