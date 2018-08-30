На Украину не пустили секретаря генконсульства России
Сотрудники пограничной службы Украины не пустили в страну второго секретаря генконсульства России в Харькове. Его имя не уточняется.
Как сообщает Госпогранслужба, мужчина планировал попасть на Украину через пункт контроля «Харьков-пассажирский» поездом из Москвы.
По данным ведомства, в отношении россиянина действовало поручение уполномоченных госорганов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года.
Ранее Украина подготовила новые санкции в отношении России из-за строительства Крымского моста.Происшествия
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