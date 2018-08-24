Полковник Захарченко хочет вернуть через суд конфискованные квартиры и 8,5 миллиарда

Бывший врио начальника управления антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взяток, попытался оспорить конфискацию у него 8,5 млрд рублей и квартир в Москве.



На заседании 22 августа адвокат заявил, что своими его клиент считает только 98,5 тыс. рублей, а все остальные деньги принадлежали не ему, передает «Столица С».

Отмечается, что самого Захарченко в суде не было. Иск рассматривала в Никулинском суде Москвы судья Елена Кузнецова — она же в свое время постановила конфисковать деньги Захарченко по просьбе генпрокуратуры.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что более 9 млрд рублей, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, перечислили в бюджет. До этого СК отменил решение о признании этой суммы и золотых слитков вещественными доказательствами.

