Чемпионат мира может вновь пройти в России в 2023 году

Президент IIHF Рене Фазель рассказал, в каких городах пройдут чемпионаты мира с 2023-го по 2025 год.

«Предполагается, что в 2023 году чемпионат мира пройдет в России, в 2024-м — в Чехии, а в 2025-м — в Швеции. Пока что это лишь заявки, и это все будет обсуждаться в мае в Братиславе, но лично я думаю, что в итоге все так и будет», — цитирует функционера ТАСС.

В мае вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что Россия подала заявку на проведение турнира 2023 года. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Словакии, 2020-го — в Швейцарии, 2021-го — в Белоруссии и Латвии, 2022-го — в Финляндии.