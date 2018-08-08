Защита полковника Захарченко оспорила перечисление в бюджет 9 млрд рублей
Защита обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко обжаловала в Верховном суде РФ решение об обращении изъятых у него 9 млрд рублей в доход государства.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко, суд принял жалобу к рассмотрению.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что более 9 млрд рублей, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, перечислили в бюджет. До этого СК отменил решение о признании этой суммы и золотых слитков вещественными доказательствами.Происшествия
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