В Казани остановка упала на 14-летнюю девочку

В Казани автобус МАЗ въехал в остановку, в результате чего ее железная конструкция упала на девочку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД России по РТ.

Инцидент произошел на улице Богатырской, напротив дома № 27. По предварительным данным, 52-летний водитель автобуса не

выбрал безопасный боковой интервал и совершил наезд на остановку

общественного транспорта. В результате ее металлическая конструкция упала на 14-летнюю девочку. Девочка получила сотрясение головного мозга.

В прошлом году легковой автомобиль врезался в остановку возле театра имени Камала. После ДТП ее пришлось демонтировать.