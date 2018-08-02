МВД Татарстана: подозреваемые во взятке сотрудники будут уволены
«Решение об увольнении данных сотрудников уже принято», — так сегодня в пресс-центре МВД Татарстана прокомментировали вчерашнее задержание двух руководителей казанского отдела полиции «Гвардейский». Оба подозреваются по делу о взятках на общую сумму свыше 1 млн рублей.
В МВД подчеркнули, что в мероприятиях по задержанию замначальника следствия и замначальника угрозыска «Гвардейского» участвовали сотрудники управления собственной безопасности министерства.
По факту случившегося проводится служебная проверка.ПроисшествияОбщество Татарстан
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