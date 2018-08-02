Следком РТ будет просить об аресте майора и подполковника по делу о взятках за миллион

Сегодня в Следкоме по РТ подтвердили факт задержания по делу о взятке двух сотрудников казанского ОП «Гвардейский». До истечения 48 часов следствие будет ходатайствовать об их аресте, сказал «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

37-летнего замначальника следствия «Гвардейского», подполковника Ленара Галяува подозревают в получении взятки, 34-летнего замначальника угрозыска того же отдела, майора Даниила Гильванова — в посредничестве.

Уже установлено, что отдел полиции «Гвардейский» расследовал дело об угоне автомобиля. Сестра подозреваемого в преступлении обратилась с просьбой о помощи к Гильванову, и тот, по версии Следкома, сообщил о необходимости передать деньги — ему и коллеге, в итоге было передано 390 тысяч рублей, и обвинение подозреваемому переквалицировали на менее тяжкое — с части 4 на часть 2 статьи 166 УК РФ.

Еще 640 тысяч, как полагают следователи, были переданы 1 августа 2018 года — уже за освобождение подозреваемого из-под стражи. После получения денег полицейских задержали.

В МВД Татарстана уже принято решение об их увольнении.