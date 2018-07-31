Mail.ru Group прекратила поддержку своего браузера «Амиго»

Холдинг Mail.Ru Group прекратил разработку и поддержку своего браузера «Амиго». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Амиго мертв. Он был неплохим браузером, но его подвела неразборчивость в связях — он связался с плохими рекламными сетями и его репутацию уже не восстановить. С сегодняшнего дня мы прекращаем разрабатывать Амиго», — сказано в сообщении Mail.Ru Group в Twitter.

«Амиго» был разработан компанией Mail.Ru Group на основе браузера с открытым исходным кодом Chromium и представлен осенью 2012 года. Браузер позволяет подключить аккаунты в зарегистрированных соцсетях, в том числе «Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой мир» и Facebook.



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