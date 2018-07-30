В Госдуме рекомендовали увеличить налоговый период по НДПИ и акцизам
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил правительству увеличить налоговый период по акцизам и налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Такая мера будет способствовать не только сокращению представляемой налогоплательщиками налоговой отчетности, но и улучшению их финансового положения, передает «Коммерсантъ».
В настоящее время компании производят расчет данных налогов раз в месяц.
Ранее правительство одобрило законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Предполагается, что экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год в течение 6 лет, начиная с 2019 года. Одновременно будет повышаться НДПИ на нефть.
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