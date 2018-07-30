Экс-посол США в РФ заявил, что из-за российских санкций закончилась его научная карьера

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил в интервью MSNBC, что из-за российских санкций закончилась его научная карьера.

По его словам, он является профессором уже три десятка лет и вся деятельность была посвящена исследованиям о России. Макфол отметил, что больше не может проводить их, поскольку ему закрыт въезд в Россию из-за ограничений.

«Моя академическая карьера и возможность проводить реальные исследования закончены», — цитирует Макфола РБК.



Ранее сообщалось, что Генпрокуратура намерена допросить бывшего посла США в России Майкла Макфола по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.