Генпрокуратура намерена допросить экс-посла США в РФ по делу Браудера

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Генпрокуратура намерена допросить бывшего посла США в России Майкла Макфола по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

«Мы готовы отправить в США очередной запрос с просьбой допросить этих людей, а также других сотрудников американских спецслужб, ряда госслужащих и предпринимателей. Назову некоторых из них: Майкл Макфол, бывший посол США в России, под его руководством в 2009—2010 годах компилировались докладные записки в Госдепартамент США из Москвы о ходе следствия по делу Магнитского», — цитирует «РИА Новости» официального представителя ведомства Александра Куренного.



Ранее Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии. Он признан виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей.

Позже Браудер был задержан в Испании по запросу России в Интерпол, но вскоре его отпустили.