Казанский «Татинвестстрой» пытаются обанкротить из-за долга в 650 тысяч рублей
Казанское ООО «СК «Татинвестстрой» пытается обанкротить Пестречинское ООО «РинРас».
Отмечается, что иск к казанской фирме подан из-за долга в 650 тыс. рублей. Однако подробности пока не раскрываются. Данные опубликованы на сайте электронного правосудия.
Напомним, ранее Арбитражный суд РТ признал недействительными банковские операции по иску конкурсного управляющего ТФБ по списанию со счета «Татинвестстроя» средств в размере 14,6 млн рублей в счет погашения задолженности по кредитному договору.Происшествия Татарстан
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