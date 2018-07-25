Бывшего замглавы МЧС заподозрили в продаже должности губернатора за 1 млн — СМИ

Бывший первый замглавы МЧС России Сергей Шляков заподозрили в продаже должности губернатора одного из регионов за 1 млн рублей.

«Бывший первый заместитель главы МЧС России Сергей Шляков подозревается в продаже должности на пост высшего должностного лица одного из субъектов Российской Федерации, фактически не имея возможности оказать обещанное содействие», — цитирует источника ТАСС.

Собеседник отметил, что Шляков действовал не в одиночку.

«В группе состояли, помимо него, еще трое. Они „продали“ должность губернатора за 1 млн рублей. События относятся к периоду начиная с середины 2015 года», — сказал он.



На данный момент экс-замглавы МЧС задержан.