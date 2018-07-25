Дело полковника Захарченко передали в суд

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении бывшего начальника антикоррупционного управления МВД России, полковника Дмитрия Захарченко. Утвержденное обвинительное заключение направлено в суд.

Он обвиняется в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ), передает пресс-служба СК.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что более 9 млрд рублей, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, перечислили в бюджет. До этого СК отменил решение о признании этой суммы и золотых слитков вещественными доказательствами.