Бывший главред «Дождя» запустит новое СМИ
Бывший главный редактор «Дождя» Роман Баданин запустит новое СМИ под названием «Проект»
Медиа будет заниматься расследованиями, репортажами, историями, построенными на использовании больших данных. Штат «Проекта» составит около 10 человек, бюджет – до $0,5 млн.
«У меня простая и звонкая цель – стать главным расследовательским медиа в России», — приводят слова Баданина «Ведомости».
Ранее генеральный директор Independent Media, который выпускает журналы Cosmopolitan, «Домашний очаг», Harper`s Bazaar, и Grazia и Esquire, Мария Комарова покинула свой пост.ТехнологииМедиа
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым