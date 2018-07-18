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Гендиректор издательства, выпускающего журналы Cosmopolitan и Esquire, покинула свой пост

18:17, 18.07.2018

Генеральный директор Independent Media, который выпускает журналы Cosmopolitan, «Домашний очаг», Harper`s Bazaar, и Grazia и Esquire, Мария Комарова покинула свой пост.

Она займется развитием медийных проектов в компании April Group. Ее преемником станет Наталья Веснина, сообщается на сайте медиахолдинга.

Ранее бывший главный редактор Forbes Николай Усков подал иск в Пресненский районный суд Москвы против издателя журнала с требованием восстановления в должности.

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