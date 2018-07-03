Экс-начальника подразделения «Газпром трансгаз Казань» приговорили к штрафу в 5 млн рублей

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Накануне в Советском райсуде Казани финишировал процесс по делу 68-летнего Илгизяра Галеева. За серию получения незаконных вознаграждений бывшего начальника ЭПУ «Центргаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» приговорили к уголовному штрафу в 5,5 млн рублей.

Защита настаивала на оправдательном приговоре. Гособвинение — на реальном сроке в 7 лет колонии.

Суд счел возможным оставить газовика-пенсионера на свободе с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать руководящие должности в течение 2,5 лет.

Напомним, что Илгизяра Галеева задержали при получении 162 тыс. рублей прямо в служебном кабинете 27 декабря 2017 года. Деньги передавал представитель коммерческой фирмы ООО «Прометей» за согласование документации на пуск газа в нескольких частных жилых домах в Высокой Горе. Позже в деле появились новые эпизоды, а общую сумму незаконных вознаграждений по делу Галеева следствие оценило в 2 млн рублей.