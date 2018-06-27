В России начнут штрафовать поисковики за выдачу ссылок на запрещенные в РФ сайты

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым на территории России ограничен по решению суда.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступит в силу через 90 дней. Размер штрафа для граждан будет в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Напомним, что с 1 ноября в России действует закон, который обязывает владельцев технологий обхода блокировок, например VPN-сервисов, блокировать доступ к запрещенным Роскомнадзором сайтам.