Рейтинг богатейших семей мира по версии Bloomberg возглавила семья Уолтон

Семья Уолтон, владеющая крупнейшей в мире сетью магазинов Walmart, возглавила рейтинг 25 богатейших семей мира, составленный агентством Bloomberg на основе данных Bloomberg Billionaires Index. Их состояние оценивается в $151 млрд.

Второе место с $99 млрд занимает семья Кох, которая владеет корпорацией Koch Industries. Тройку замыкают наследники основателя компании Mars Френка Марса ($88 млрд).

В топ-5 также вошли семьи, владеющие международной компанией Anheuser-Busch InBev ($54 млрд), и родственники основателя французского дома моды Hermes ($49 млрд).

Общее состояние 25 самых богатых семей составляет более триллиона долларов. В рейтинг вошли только те семьи, наследство которых хотя бы раз передавалось от поколения к поколению. Кроме того, в топ богатейших семей мира не попали семьи, чьим богатством владеет только один человек.

Ранее сообщалось, что владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым человеком в России, обойдя основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).