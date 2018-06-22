Пермский футбольный клуб «Звезда» получил лицензию РФС

Футбольный клуб «Звезда» прошел лицензирование Российского футбольного союза.

В ближайшее время пермская команда начнет выступление в третьем по рангу дивизионе — ПФЛ, пишет «Коммерсант».

Новая команда была создана краевым правительством в начале этого лета. Таким образом власти планируют возродить клуб «Звезда», существовавший в регионе с 1932 по 1996 годы. Начальником команды назначен Валерий Волошин — последний руководитель футбольной «Звезды», ликвидированной 22 года назад.

Главным тренером клуба стал бывший игрок «Амкара» Константин Парамонов, старшим тренером — еще один экс-амкаровец Алексей Попов. Бюджет клуба составит 45 млн рублей.

Ранее состоялась первая тренировка «Звезды» в Перми.