YouTube введет платную подписку на каналы со 100 тыс. подписчиками

YouTube намерен расширить функцию платной подписки Channel Memberships на каналы с более чем 100 тыс. подписчиками.

Как сообщается на сайте компании, подписка будет стоить $4,99 в месяц, в нее будут входить специальные эмодзи и эксклюзивный контент для платных подписчиков.

Новая функция уже стала доступной для ограниченного числа пользователей.

Ранее сообщалось, что в России впервые запустят YouTube Premium для просмотра видео без рекламы.