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АСВ потратит на ведение процедуры банкротства «Татагропромбанка» в III квартале 45,4 млн рублей

17:30, 22.06.2018
АСВ потратит на ведение процедуры банкротства «Татагропромбанка» в III квартале 45,4 млн рублей
Фото: скриншот google.ru

Конкурсный управляющий ООО «Татагропромбанк» Агентство по страхованию вкладов потратит на проведение мероприятий конкурсного производства в кредитной организации 45,4 млн рублей.

Больше всего потратят на судебные издержки и расходы по арбитражным делам (39,2 млн рублей), содержание аппарата (2,1 млн рублей) и бухгалтерское сопровождение (1,5 млн рублей), сообщается на сайте АСВ.

Ранее сообщалось, что комитет кредиторов ООО «Татагропромбанк» на заседании 15 мая принял решение продлить конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

ЭкономикаБанки Татарстан
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