АСВ потратит на ведение процедуры банкротства «Татагропромбанка» в III квартале 45,4 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Татагропромбанк» Агентство по страхованию вкладов потратит на проведение мероприятий конкурсного производства в кредитной организации 45,4 млн рублей.
Больше всего потратят на судебные издержки и расходы по арбитражным делам (39,2 млн рублей), содержание аппарата (2,1 млн рублей) и бухгалтерское сопровождение (1,5 млн рублей), сообщается на сайте АСВ.
Ранее сообщалось, что комитет кредиторов ООО «Татагропромбанк» на заседании 15 мая принял решение продлить конкурсное производство сроком на шесть месяцев.ЭкономикаБанки Татарстан
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