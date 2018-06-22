АСВ потратит на ведение процедуры банкротства «Татагропромбанка» в III квартале 45,4 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Татагропромбанк» Агентство по страхованию вкладов потратит на проведение мероприятий конкурсного производства в кредитной организации 45,4 млн рублей.

Больше всего потратят на судебные издержки и расходы по арбитражным делам (39,2 млн рублей), содержание аппарата (2,1 млн рублей) и бухгалтерское сопровождение (1,5 млн рублей), сообщается на сайте АСВ.

Ранее сообщалось, что комитет кредиторов ООО «Татагропромбанк» на заседании 15 мая принял решение продлить конкурсное производство сроком на шесть месяцев.