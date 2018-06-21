В Казанском суворовском училище до конца года построят новую казарму и крытый каток

В Казанском суворовском военном училище до конца 2018 года планируют сдать в эксплуатацию новую казарму на 600 мест. Кроме того, будет построен крытый ледовый каток.

«Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин во время пребывания в училище проверил ход строительства новых социальных объектов — крытого ледового катка и новой казармы кубрикового типа на 600 человек, которые спланированы к вводу в эксплуатацию уже в текущем году. Ввод новой казармы позволит разместить всех суворовцев училища в комфортных условиях», — цитирует начальника пресс-службы Центрального военного округа подполковника Сергея Шорина ТАСС.

Ранее стало известно, что в Уфе построят новый детский спорткомплекс. Общий объем инвестиций в новый объект оценивается в 1,3 млрд рублей.