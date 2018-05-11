В Уфе построят детский спорткомплекс за 1,3 млрд рублей

В Уфе построят новый детский спорткомплекс. Общий объем инвестиций в новый объект оценивается в 1,3 млрд рублей.

Как сообщает Минэкономразвития Башкирии, в структуру комплекса, как ожидается, войдут ледовый каток, бассейн на 6 дорожек, универсальные залы для волейбола, баскетбола и тренажерные залы.

Инициатором проекта выступает ООО «Газпром инвестгазификация». Срок реализации — до 2022 года.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии выделят на ремонт больниц и поликлиник дополнительные 1,5 млрд рублей.