Киберспортсмен пропустил решающий матч квалификации по Dota 2, потому что мама отправила его в магазин

Киберспортсмен из команды Midas Club Педро «Sooths» Льюиз пропустил решающий матч квалификации The International 2018 по Dota 2 от Южной Америки из-за помощи маме.

Об этом стало известно после публикации командной переписки в Twitter владельца команды Филипе Астини. По словам владельца, своим одноклубникам киберспортсмен сказал, что не сможет выступить, потому что «мама срочно позвала его в магазин».

После случившегося Педро Льюиз был отстранен от команды, а Midas Club получила техническое поражение и покинула закрытые квалификации региона к The International 2018.