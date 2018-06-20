На ремонт здания Минздрава РТ в Казани направят 10,2 млн рублей

Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) РТ объявило тендер на выполнение ремонта и реставрации здания Министерства здравоохранения Татарстана, расположенного в Казани по ул. Островского, д. 11/6. На эти цели из республиканского бюджета выделили 10,2 млн рублей.



Планируется отремонтировать кровлю, окна, фундаменты, систему видеонаблюдения, наружные сети теплоснабжения, а также благоустроить территорию.

Заявки на участие в аукционе принимаются до до 6 июля. Победитель будет выбран 9 июля, сообщается на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что в Казани капитально отремонтируют здания Минфина РТ, Минсельхоза, Минтранспорта и Кабмина за 46,8 млн рублей.